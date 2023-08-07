Alınan bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Kahta – Adıyaman yolu üzeri 7'inci kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Ağar idaresindeki 02 ADK 450 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



Kaynak : PHA