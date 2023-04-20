Alınan bilgiye göre olay, tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Kahta Çayı’na giren Ramazan Kelepçe (17), bir süre sonra gözden kayboldu. Ramazan Kelepçe’nin suda kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Adıyaman’dan gelen dalgıçların yaptıkları iki saatlik arama kurtarma çalışmaları sonucunda ceset bulanarak kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan Kelepçe’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ramazan Kelepçe’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak : PHA