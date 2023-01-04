Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kahta – Siverek yolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi.

Salkımbağı Köyü yakınlarında Ozan E. (30) yönetimindeki 02 AT 216 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Nazlı E. (24), Nursena E. (5) ve Esila E. (1) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan yaralılar çıkartıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.