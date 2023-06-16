Alınan bilgiye göre kaza, Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Umut Çevik yönetimindeki 44 EU 639 plakalı otomobil ile Mehmet Polat Sarı idaresindeki 02 ADK 662 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletin yola savrulması ile sürücü ile arkasında oturan Ömer Faruk Alp yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olaya yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA