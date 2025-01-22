337 İşyerinden Oluşacak

130 dönüm arazi üzerine inşa edilecek olan Kahta Mega Karma Küçük Sanayi Sitesi, toplam 337 işyerinden oluşacak. Sanayi esnafının ihtiyaçlarına modern çözümler sunmayı hedefleyen proje, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Vali Varol: "Yeni Bir İvme Kazandıracak"

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, temel atma töreninde yaptığı konuşmada projenin önemine dikkat çekti:

“Kahtamızın ticari ve sanayi sektörüne yeni bir ivme kazandıracak sitenin hayırlı olmasını diliyoruz. Bu proje, yalnızca sanayi esnafımızın değil, tüm ilçenin ekonomik kalkınmasına destek olacaktır.”

Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya Katkı Sağlayacak

Proje, ilçedeki sanayi sektörünü modern bir altyapıyla destekleyecek ve üretim kapasitesini artırarak bölgedeki istihdam olanaklarını genişletecek. Ayrıca, sanayi esnafı için daha verimli çalışma alanları sunarak Kahta'nın ticaret hayatında önemli bir rol oynayacak.

Bölgeye Katkı Bekleniyor

Temel atma töreni, bölgedeki iş insanları ve vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kahta’nın sanayi ve ticaret alanındaki gücünü artırması ve Adıyaman genelinde ekonomik büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.

Kaynak : PHA