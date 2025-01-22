Görüşmenin Detayları ve Heyet Üyeleri

DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile daha önce 28 Aralık 2024 tarihinde bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşme üç saat sürmüş ve ardından Öcalan’ın mesajlarını iletmek üzere siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve cezaevindeki tutuklu siyasetçilerle bir dizi temas gerçekleştirilmişti.

Bugünkü görüşme, Abdullah Öcalan ile yapılan ikinci buluşma olma özelliği taşıyor. Ancak sağlık sorunları nedeniyle önceki görüşmelere katılan, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün bu kez heyette yer almadığı öğrenildi.

28 Aralık Görüşmesinden Sonra Neler Yaşandı?

28 Aralık’ta gerçekleştirilen ilk görüşme sonrasında DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan’ın mesajlarını siyasi parti liderleri ve tutuklu siyasetçilere iletmişti. Bu kapsamda şu temaslar gerçekleştirilmişti:

Siyasi Partilerle Görüşmeler

DEM Parti heyeti, görüşme sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile temaslarına başladı. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, Kürt sorununun çözümüne dair fikir alışverişinde bulunuldu ve barış sürecine yönelik öneriler tartışıldı.

Tutuklu Siyasetçilerle Görüşmeler

Heyet, cezaevinde tutulan eski eş genel başkanlar ve siyasetçilerle de temaslarını sürdürdü. Görüşülen isimler arasında:

Figen Yüksekdağ

Selahattin Demirtaş

Leyla Güven

Selçuk Mızraklı

Tutuklu siyasetçiler, barış sürecine desteklerini ifade ederek, sürecin demokratik siyaset ve toplumsal barışa katkı sağlayacak şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

DEM Parti’nin Barış Sürecine Dair Açıklamaları

DEM Parti heyeti, 17 Ocak 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, barış sürecine yönelik şu mesajları paylaşmıştı:

Kürt sorununun çözümüne yönelik barışçıl ve kalıcı bir sürecin geliştirilmesi gerektiği.

Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesinin tarihsel bir sorumluluk olduğu.

Sürecin TBMM çatısı altında şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiği.

Heyet ayrıca siyasi partilerle yapılan görüşmelerde, liderlerin genel olarak sürece destek verdiğini, ancak bazı kaygı ve eleştirilerin dile getirildiğini belirtti. Bu kaygılar arasında sürecin şeffaflığı ve toplumun geniş kesimlerinin sürece dahil edilmesi gerektiği ön plana çıktı.

İmralı Görüşmesinin Siyasi ve Toplumsal Yankıları

DEM Parti’nin İmralı Adası’ndaki görüşmeleri, Türkiye siyasetinde geniş yankı uyandırıyor. Abdullah Öcalan’ın barış sürecine ilişkin mesajları ve bu mesajların siyasi partiler arasında nasıl bir karşılık bulacağı, tartışmaların odağında yer alıyor.

Görüşme sonrası heyetin açıklamalarının, barış sürecine yönelik atılacak adımları şekillendirmesi bekleniyor. Sürecin, Türkiye’nin demokratikleşme ve toplumsal barış hedeflerine katkı sunup sunmayacağı, kamuoyunda dikkatle izleniyor.

Heyetten Beklenen Yazılı Açıklama

DEM Parti heyetinin, Abdullah Öcalan ile bugün gerçekleştirdiği dört saatlik görüşmeye dair yazılı açıklamayı yarın yapacağı duyuruldu. Açıklamanın, görüşmenin detaylarını ve Öcalan’ın mesajlarını içermesi bekleniyor.

Kaynak : PHA