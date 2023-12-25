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Kahta’da eğitim, kültür ve sosyal aktivitelerin yanı sıra, yetim ve yardıma muhtaç ailelere sağladığı yardımlarla da faaliyetlerini sürdüren İyilik Der, bu yıl da lise öğrencilerine burs vermeyi kararlaştırdı.

Daha önce tespit edilen ve eğitim giderlerini karşılamakta zorluk çeken lise öğrencileri için dernek binasında düzenlenen programla bursları verildi.

Burs organizasyonunda konuşan İyilik Der Kahta Temsilcisi Muhammed Yetiş, “Bu yıl Haziran ayına kadar hayırseverlerimizin desteğiyle 9. Sınıf öğrencilerinden 20 kişiye ayda 500 lira burs veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl hayırseverlerimizin de desteğiyle bu sayılar artarak devam eder. Buraya öğrencilerimizi, sadece para vermek için davet etmiyoruz. Kahta’da onları seven, önemseyen ve onların milli ve manevi değerlerine sahip çıkan insanların var olduğunu bilmeleri için de çağırıyoruz.” diye konuştu.

Program, katılımcılara verilen çeşitli ikramlardan sonra sone erdi.