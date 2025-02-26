Kaliteli Eğitim Modeli (KALEM) Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemenin yanı sıra sosyal ve kültürel becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmalarıyla dikkat çekti.

Başarılı Öğrencilere ve Eğitmenlere Teşekkür Belgeleri

Kahta İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen Beceri Atölyesi etkinliğinde yeteneklerini sergileyen öğrencilere Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinliğe, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Okul Müdürü Orhan Bilgin ve etkinlik koordinatörü Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nejla Bilgin katılarak öğretmenleri ve öğrencileri gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle tebrik etti.

Müdür Başli: "Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Kişisel Gelişime Katkı Sağlıyor"

Öğrencilerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu etkinliğin önemine dikkat çeken Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, şu açıklamalarda bulundu:

"Öğrencilerimizin sanatsal ve kültürel yönlerini destekleyen bu tür etkinlikler, onların akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor. LGS sürecinde yaşanan sınav stresini azaltmak ve yeteneklerini ortaya koymalarına imkan tanımak adına düzenlenen bu anlamlı organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Öğrencilerin resim, müzik, el sanatları ve drama gibi farklı alanlardaki becerilerini sergileyerek sınav kaygısını yönetmelerini sağlayan etkinlik öğretmenler, veliler ve öğrencilerden tam not aldı.

Kahta İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliğin gelecek yıllarda daha kapsamlı olarak devam edeceği belirtilirken, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine yönelik farklı projelerin de hayata geçirileceği ifade edildi.

Kaynak : PHA