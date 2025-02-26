Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İzci Sorumlusu Halit Ergün’ün koordinasyonunda gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde, izciliğin sadece doğa sevgisiyle değil, aynı zamanda dayanışma ve toplumsal fayda anlayışıyla da ön plana çıktığı vurgulandı.

"İzcilik, Topluma Hizmet Ruhunu Aşılayan Bir Deneyimdir"

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İzci Sorumlusu Halit Ergün, izciliğin doğaya duyulan sevgi, dayanışma ruhu ve kişisel gelişim fırsatları sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"İzcilik Haftası, her yıl Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından insanların bir araya geldiği, gençlerin doğayı keşfetmesine, becerilerini geliştirmesine ve topluma katkı sağlayacak projelerde yer almasına imkan tanıyan önemli bir süreçtir. Bu hafta boyunca kamplar, doğa yürüyüşleri, topluma hizmet projeleri ve dayanışma faaliyetleri düzenlenir. Bizler de bu kapsamda, Adıyaman Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan bağışında bulunarak topluma katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadık."

İzcilik Ruhu Topluma Katkı Sağlamaya Devam Ediyor

İzciliğin yalnızca bireysel gelişimi destekleyen bir aktivite olmadığını, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini artıran bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Ergün, kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek tüm vatandaşları Kızılay’a bağış yapmaya davet etti.

Bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve farkındalık yarattığını belirten Ergün, "Kan vermek, hayat kurtarmaktır. İzci Birimi olarak bu bilinçle hareket ediyor ve tüm vatandaşlarımızı düzenli kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak : PHA