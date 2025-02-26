Anahtar Parti, kadına yönelik şiddetle mücadelede cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, şiddet mağdurlarına destek sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla detaylı bir yol haritası belirledi.

“Cezasızlık Algısına Son Vereceğiz”

Partinin eylem planında, şiddet vakalarına verilen cezaların caydırıcı hale getirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Türkiye'de kadına ve çocuklara yönelik şiddet vakalarında en büyük sorunun Ceza Kanunu’ndaki eksiklikler değil, 2016 yılında yapılan İnfaz Kanunu değişiklikleriyle cezaların etkinliğinin azaltılması olduğunu vurguladı.

"Bu düzenlemeleri yeniden ele alacak ve faillerin hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız. Şiddetle mücadelede etkin bir hukuki sistem kurarak, mağdurların adalet arayışlarını destekleyeceğiz" ifadelerini kullanan Alsan, mevcut yasal düzenlemelerin uygulanmasında yaşanan eksikliklerin giderileceğini belirtti.

“Şiddet Mağdurları İçin Güçlü Destek Mekanizmaları Kurulacak”

Anahtar Parti, şiddet mağdurlarının korunması ve bağımsız bir hayat kurabilmeleri için ekonomik destek ve hukuki yardım mekanizmalarını güçlendireceğini açıkladı. Bu kapsamda;

Ücretsiz hukuki destek sağlayacak merkezler kurulacak.

Kadın sığınma evlerinin sayısı artırılacak ve yaşam standartları iyileştirilecek.

Şiddet mağdurlarına yönelik meslek edindirme programları başlatılacak.

İl Başkanı Alsan, "Şiddete maruz kalan kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için devlet destekli programlar geliştireceğiz. Hiçbir mağdur çaresiz bırakılmayacak" dedi.

“Adli Süreçler Hızlandırılacak, Koruma Tedbirleri Güçlendirilecek”

Anahtar Parti, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet vakalarında adli süreçlerin hızlandırılmasını ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda,

Şiddet faillerine yönelik elektronik kelepçe gibi önleyici tedbirler uygulanacak.

Kolluk kuvvetlerine, şiddet vakalarıyla ilgili kapsamlı eğitimler verilecek.

Şiddet mağdurlarının adli süreçlerde karşılaştıkları hukuki zorluklar giderilecek.

İl Başkanı Alsan, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkin bir şekilde uygulanması için iç hukuka uygun yeni düzenlemeler yapılacağını belirtti. "Şiddet, sadece adli bir mesele değil, toplumsal bir sorundur. Bu nedenle kolluk kuvvetlerine ve yargı mensuplarına gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanacak” dedi.

“Şiddetle Mücadelede Toplumsal Bilinci Artıracağız”

Anahtar Parti, medya, eğitim kurumları ve ibadethanelerde şiddetle mücadeleye yönelik bilinçlendirme çalışmalarına öncelik vereceğini açıkladı.

İl Başkanı Alsan, “Toplumda ‘kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışını değiştirmek için her alanda eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenleyeceğiz. Şiddet mağdurlarının seslerini yükseltmelerini sağlayacak 7/24 hizmet veren anonim destek hatları oluşturacağız” dedi.

“Aileyi ve Toplumu Güçlendireceğiz”

Kadına yönelik şiddetin toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu zayıflattığını belirten İl Başkanı Alsan, "Şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir meseledir. Bu nedenle çözüm için sadece hukuki değil, ekonomik ve sosyal politikalar da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

“Şiddete Sıfır Tolerans”

Anahtar Parti, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve cinsel şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğini açıkladı. İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, "Hukuki düzenlemelerden ekonomik desteğe, kolluk kuvvetlerinin eğitilmesinden toplumsal farkındalığa kadar her alanda etkin politikalar hayata geçireceğiz. Şiddetle mücadelede kararlıyız" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PHA