Girişimciliğin yeni adresi: Kuyumculuk sektörü yükselişte

Girişimcilik açısından 2000’li yıllardan bu yana dikkat çeken yönelimlere sahne olan Kahta’da, ilk olarak çiğ köfte dükkânları öne çıkmış, ilerleyen süreçte tantuni ve döner salonları ilçenin gastronomi merkezli iş sahasını şekillendirmişti. Bir süre sonra tekstil atölyeleri yoğunlaşarak kadın ve genç istihdamını da destekleyen sektörlerden biri haline gelmişti.

Yeni trend: Kuyumculuk

Son yıllarda ise ilçedeki iş yelpazesine kuyumculuk sektörü damga vurmaya başladı. Kısa süre içinde art arda açılan kuyumcu dükkânları hem vatandaşların hem de diğer sektör temsilcilerinin dikkatini çekti. Kuyumculuğun, sermaye gerektiren ama dışarıdan bakıldığında cazip görünen bir alan olması, girişimcilerin bu sektöre yönelmesine neden oldu.

Ancak sektör temsilcileri, bu alanın dışarıdan sanıldığı kadar zahmetsiz olmadığını ve rekabetin her geçen gün daha da arttığını belirtiyor. Kuyumcu esnafı arasında müşteri çekme ve fiyat rekabeti gibi unsurların sektörel baskıyı artırdığı da ifade ediliyor.

Yatırım eğilimleri değişiyor

Kahta’da kuyumculuk sektörüne olan ilginin artması, ilçedeki yatırım alışkanlıklarının da değiştiğine işaret ediyor. Küçük sermayelerle başlatılan geleneksel esnaflık anlayışının yerini, daha yüksek başlangıç maliyetleri olan ve kâr marjı yüksek kabul edilen sektörlere yönelme eğilimi aldı.

Kaynak : PHA