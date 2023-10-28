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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kürtçe dil kursu açılıyor. Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, Kahta ilçesinde gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner, ne Kahta’da ne de Adıyaman’da belediye başkan adayı olmadığını söyledi.

Metiner, partinin uygun gördüğü adayın da arkasında sonuna kadar duracağını da sözlerine ekledi.

Kahta’da bir ilke imza atarak Kürtçe Dil Kursu açacaklarını belirten Genel Başkan Mehmet Metiner, “Kahta ile ilgili özel bir duyarlılığımız var. Bu anlamda Demokrasi Ve Birlik Derneğimizi Kahta'da çok fonksiyonel, çok işlevsel hale getireceğiz. Biz bir hareketiz. Öyle hiyerarşik bir hareket de değiliz. Gönüllülük esası ile bir araya gelen kardeşler topluluğuyuz. Siyasi parti değiliz. Dolayısıyla öyle hiyerarşiyi, alt üst ilişkisini dağıtan bir hareket değiliz. İnşallah dediğim gibi zaman zaman ben de Kahta’ya geleceğim. Ama her türlü siyasi mülahazanın dışında. Hemşerilerimize yardımcı olmak için Adıyamanlı hemşerilerimize ve bütün halkımıza yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Kahta'da Kürtçe dil kursu açacağız. Bu dil kursu Kahta'da bir ilk olacak. Kürtçe, biz Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde bile neredeyse unutulmaya yüz tutan bir dile dönüştü. Bu da bizi son derece rahatsız ediyor.

İstanbul Üniversitesi, Ankara, İzmir Üniversitelerimiz olmak üzere buralarda da Kürt Dili ve Edebiyatının, Kürt Enstitülerinin mutlaka açılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Kürtçenin de tıpkı Türkçe gibi devlet okullarında öğrenilmesine ağırlık verilmesini istiyoruz. Yani seçmeli ders olarak değil. Biz Kürtler olarak, devlet okullarında nasıl ki Türkçeyi öğreniyorsak, Kürtçemizi de yine devlet okullarından öğrenmemiz gerekiyor. Bizler Demokrasi ve Birlik Derneği olarak, Kürtçenin öğrenimini ve öğretimini çok önemsiyoruz. Bu, Kürtçe ana dilde eğitim talebi değildir. Bu bütün derslerin Kürtçe yapıldığı bir ana dilde eğitim formülasyonu değildir. Biz ondan yana değiliz. Bu ayrışmayı ve bölünmeyi de beraberinde getirir. Ama Türkçe nasıl ki devletimizin okullarında öğreniliyorsa, öğretiliyorsa Kürtçemiz de Arapçamız da bu ülkenin bütün dillerinin de bu şekilde öğrenilmesi gerekiyor” dedi.

Kaynak : PHA