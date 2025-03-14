Kahta'da vatandaşlar, ekmek fiyatlarının 10 TL'ye kadar yükselmesinden ötürü ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyor. Özellikle dar gelirli aileler bu durumdan ciddi şekilde etkilenirken, halk ucuz ekmeğe daha kolay ulaşabilmek için halk ekmek fabrikasının yeniden kurulmasını istiyor.

2000'li yıllarda ilçede faaliyet gösteren halk ekmek fabrikası, bir dönem dar gelirli vatandaşların bütçesine önemli bir katkı sağlamıştı. Ancak geçen yıllar içinde bu tesis kapandı ve bir daha yerine yenisi yapılmadı.

Kahta Belediyesi'nin halkın bu talebine kulak vermesi gerekiyor. İlçedeki birçok vatandaş, bu projenin sosyal bir ihtiyaç olduğunu söylüyor, fabrikayı hayata geçirmenin yerel ekonomiye de olumlu yansıyacağı düşünüyoruz.”denildi.

Kaynak : PHA