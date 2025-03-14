Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Jandarma Komutanı Abdül Kadir Ceran, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Şevket Erşahin ve İlçe Müftüsü Süleyman Turul ile birlikte Kıbrıs Gazisi Mustafa Köse ve Gazi Ahmet Alp ile beraber Kahta’da bulunan Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret ettiler.

Kaymakam Soysal, gösterdikleri misafirperverlik için gazilerimize teşekkür ederken, gazilerimizin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Kaynak : PHA