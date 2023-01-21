Banka önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan eğitimci Ömer İnce,"Malumunuz Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yapı Kredi Bankası arasında Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık maaş promosyonu 3.510 TL mukabilinde yapılmıştı. Pandemi ve küresel ekonomik krizin tüm dünyadaki yansımaları ve Rusya-Ukrayna savaşı vb. sebeplerden kaynaklanan ciddi fiyat dalgalanmaları ve enflasyon karşısında paranın ciddi değer kaybetmesi sonucu yukarıda zikredilen rakam anlamını tamamen yitirmiştir. Enflasyon ve fiyat dalgalanmalarına yönelik memur maaşlarında yapılan iyileştirmeler sonucu 4-5 bin civarında olan maaşlar bugün itibari ile 25 bin seviyelerine yaklaşmıştır. Bu süreçte başta kamu çalışanları olmak üzere birçok kesim enflasyon ve fiyat dalgalanmaları karşısında ciddi mağduriyetler yaşarken, bankalar yüzde 400-500 kar beyan etmişlerdir. Ekim ayında Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm sendika yetkililerinin girişimleri ile promosyon maaş güncellemesi talebimiz, ilgili banka tarafından olumsuz karşılanmıştır. Bunun üzerine ihalenin feshedilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. 3 yıl için toplam 3.510 TL veren banka, 2 yıl boyunca kamu çalışanlarının sadece aylık maaşlarının bile 60 milyon TL’lik sirkülasyon sağladığı bu durumu görmemezlikten gelerek 1 yıllık kalan süreyi de hesaba katarak faiziyle beraber toplam 5.374 TL’yi 20 Ocak 2023 tarihine kadar geri istemiştir. İstenilen rakam camiamız tarafından eşi-benzeri görülmemiş bir güven ve dayanışma sonucu 3 gün gibi kısa bir zamanda ilgili hesapta toplanmış ve yeni ihale için Kahta ve Adıyaman bankalarına teklif mektubu gönderilmiştir."dedi.

Eğitimcileri ortak olmaya ve en yüksek sesle tepki göstermeye davet eden İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"19.01.2023 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ihaleye kamu bankaları teşekkür ederek teklif vermemiş, İş Bankası 12 bin Yapı Kredi Bankası 7 bin 200, Halk Bankası 5 bin TL teklif vermiş, Denizbank ise ihaleye gelmesine rağmen teklif vermemiştir.

Yaklaşık 3 bin kamu çalışanını ilgilendiren bu ihalede ismi zikredilen bankalar tarafından camiamızı rencide eden bu tavır ve davranış bizleri derinden üzmüştür. Kabul edilemez ve asla tasvip edilemez bu rencide edici davranış karşısında bizler, kamu çalışanlarımızı bugünden itibaren ilgili bankalardaki mevduatlarını, yatırım hesaplarını başka bankalara taşımalarına davet ediyoruz. Bu bankalara ait kredi kartlarını, artı para hesaplarını, otomatik ödemelerini ve diğer tüm banka ürünlerini iptal etmeye davet ediyoruz. İptal sebebi olarak ise promosyon ihale sürecinde bankaların danışıklı tutumu sonucu camiamızı rencide edici davranış ve tutumlarını sorumlu tutuyoruz.

Kahta’mıza hizmet vererek bizlerin kaynakları ile kazanç sağlayan bu bankalara ve yönetimlerine başta eğitim çalışanları olmak üzere tüm kamu çalışanlarını hiçe saymanın ve değerli akçeleriyle rencide etmeye çalışmanın bedelinin düşündüklerinden daha ağır olduğunu göstermeye tüm kamu çalışanlarını davet ediyoruz. Tüm eğitim çalışanlarımızı, haklı tepkimize ortak olmaya ve en yüksek perdeden ses yükseltmeye davet ediyoruz. Bu birlikteliğe destek veren tüm kamu çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz"

