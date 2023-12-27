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Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından, Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda '18 Aralık Dünya Arapça Günü' kutlandı.

Etkinlik, maket sergisi ile başladı. Akabinde öğrencilerin şiir, tiyatro, koro ve ilahi performansları ile devam etti.

Programda, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Görevlisi Hacı Çiçek, Arapça dilinin önemi hakkında şu ifadelere yer verdi:

“Arapça, sadece bir dil olarak değil, aynı zamanda zengin bir kültürel mirasın da taşıyıcısıdır. Bu dil, tarih boyunca bilim, felsefe, edebiyat ve din alanlarında önemli bir rol oynamıştır. Arapça, Arap edebiyatının, düşüncesinin ve biliminin yanı sıra Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın tarihi ve kültürel yapısını anlamak için kilit bir unsurdur.

Günümüzde ise Arapça, küresel anlamda iletişimde önemli bir role sahiptir. Birleşmiş Milletler'in altı resmi dilinden biri olmasıyla birlikte, birçok ülkede öğrenilen ve konuşulan bir dildir. Özellikle iş dünyasında, diplomasi alanında ve uluslararası ilişkilerde Arapça bilmenin önemi giderek artmaktadır.

Arapça öğrenmek, sadece bir dilin ötesinde kültürler arası bir köprü kurmayı, farklı bakış açılarını anlamayı ve derinleştirmeyi sağlar. Bu dil, öğrenenlere sadece iletişim becerileri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel esnekliği artırır ve dünya görüşlerini genişletir.“

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mehmet Altındal, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim üyesi Dr. Hacı Çiçek, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program etkinliklere katılım sağlayan öğrencilere başarı belgesi takdim edilmesi ile sona erdi.

Kaynak : PHA