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Kahta Belediyesi tarafından ilçede bulunan okul ve ibadethanelere metal çöp kovası ve oturma bankları dağıtıldı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede bulunan okul ve ibadethanelerin talepleri yerine getirildi. İhtiyaç duyulan alanlar için Belediye Başkanı Turanlı'dan talep edilen metal çöp kovası ve oturma bankları ilgililerine teslim edildi. İbadet ve eğitim alanlarının sadece ilgili müdürlüklerin değil erkesin mesuliyetinde olduğunu belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ‘’İlçemizde bulunan okul ve ibadethanelerimize talepler doğrultusunda metal çöp kovası ve oturma bankları dağıttık. Kahta Belediyesi olarak her zaman ibadet ve eğitim alanlarımızı önemsiyoruz, desteklerimize decdevam edeceğiz.’’ dedi.

Kaynak : PHA