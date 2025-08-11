Bağlara girip bostanı alt üst eden, meyve ağaçlarının kökünü eşeleyen ve mısır tarlalarına dalan domuzlar, Kahta'nın dört bir yanındaki üreticiyi kara kara düşündürüyor. Öyle ki bazı çiftçiler artık domuzun sevdiği mısır gibi ürünleri ekmeye cesaret edemiyor.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı'na taşıdı. Bakanlıktan “bir çalışma yapılacak” yanıtı gelse de, üreticiye göre bu durum “acil eylem” gerektiriyor.

Vatandaşlar, çözümün aslında zor olmadığını düşünüyor. Kahta ve çevre köylerde yıllardır avcılık yapan kişilere devlet eliyle izin ve teşvik verilmesini öneriyorlar. Örneğin, her avlanan domuz başına belirli bir ücret ödenmesi hem avcıyı teşvik edecek hem de domuz sayısını kontrol altına alacak.

Üstelik bu hayvanlar heba olmayacak. Kahta ve Adıyaman'daki belediyelere ait hayvan barınaklarında beslenen sokak köpekleri için bu domuzlar yem ve mama olarak değerlendirilebilecek. Böylece hem çiftçinin ürünleri kurtulmuş hem de barınaktaki hayvanlar beslenmiş olacak.” denildi.

Kaynak : PHA