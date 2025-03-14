Kahta Belediyesi'nin Marka Şehir ve çalıştaylarla geçen bir yılın ardından, halk arasında projelerin unutulup unutulmadığı sorusu gündeme geldi.

İnşaat Yüksek Mühendisi Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, seçim sürecinde 70'e yakın vaat sunmuştu.

Ancak geçen bir yıl içinde bu vaatlerin ne kadarının hayata geçirildiği halk tarafından sorgulanmaya başlandı.

Başkan Hallaç'ın, diğer belediyeler gibi yıl sonu değerlendirme yapıp yapmayacağı da merak edilen bir diğer konu.

Başkan Hallaç’ın vaatlerinden bazıları şunlardı; Yolların onarımı ve altyapının değiştirilmesi, sanayi kavşağına köprülü kavşak, beton santrali ve parke taşı üretimi, atık su dinlenme tesisi, sıcak asfalt üretim tesisi, buğday pazarı, sebze hali, itfaiye binası, hamam ve Kahta'yı gastronomi merkezi yapma gibi bir çok projeler vaat edilmişti. Ancak bu projelerin akıbeti hala belirsizliğini koruyor.

Halk bu vaatlerin ne aşamada olduğunu merak ediyor.

Kaynak : PHA