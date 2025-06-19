Başkan Hallaç: “Şehirleşme, Teknik ve Bilinçli Mücadeleyi Zorunlu Kılıyor”

Geniş Katılımla Gerçekleştirildi

Seminere Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri, mahalle muhtarları ve saha personeli katıldı. Eğitim seminerinde Veteriner Hekim Muhammed Küfrevi sunum yaptı. Katılımcılarla etkileşimli bir şekilde yürütülen seminerde, özellikle vektörle (haşere) mücadele konusunda teknik bilgiler ve sahadaki uygulamalara dair ipuçları aktarıldı.

Halkı Korumaya Yönelik Teknik Bilinçlendirme

Seminerde haşerelerin üreme kaynakları, ilaçlama teknikleri, uygulama zamanlaması ve etkili mücadele stratejileri üzerine detaylı bilgiler verildi. Eğitim kapsamında ayrıca belediye ekiplerinin sahadaki uygulamalarda nelere dikkat etmeleri gerektiği ve erken müdahalenin önemi de vurgulandı.

Başkan Hallaç: “Şehir Yaşamı Daha Planlı Mücadele Gerektiriyor”

Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, şehirleşmenin ve artan nüfusun getirdiği yükümlülüklere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kırsal bölgelerle kıyaslandığında şehir merkezinde temizlik ve haşereyle mücadele çok daha organize bir planlama gerektiriyor. Sadece çöp toplamak değil, bu atıkların hijyenik ve teknik biçimde bertaraf edilmesi de büyük önem taşıyor. Bu noktada vatandaşlarımızın da çevre temizliğine duyarlılık göstermesi gerekiyor.”

İmar Ve Düzenli Yapılaşma Vurgusu

Başkan Hallaç ayrıca düzensiz yapılaşmanın haşereyle mücadeleyi güçleştirdiğini belirterek, “İmar planlarına uygun bir şehirleşme anlayışı benimsendiğinde, çevre ve sağlık alanlarında da düzen sağlamak mümkün olur. Plansız yapılar, hem görsel hem de işlevsel açıdan şehri zor durumda bırakıyor,” ifadelerini kullandı.

Kahta’ya Özgü Koşullar Göz Önünde Bulundurulmalı

Kahta’nın tarım arazileri, sulama kanalları ve çevresindeki göletler sebebiyle haşere üremesine açık bir bölge olduğunu kaydeden Başkan Hallaç, bu yıl daha sistematik bir mücadele yürütmek istediklerini belirtti:

“Geçen yıl sahadan neredeyse hiç şikâyet almadık. Bu da teknik ekibimizin başarısıdır. Ancak mücadele bitmedi. Bu yıl ilk kez teknik bir seminer düzenleyerek, personelimizin bilgi donanımını artırmak istedik. Hedefimiz, Kahta’da daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi yaşatmak.”

Veteriner Hekime Teşekkür Plaketi

Programın sonunda Belediye Başkanı Hallaç, katkılarından dolayı Veteriner Hekim Muhammed Küfrevi’ye plaket takdim ederek, belediye personeline özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kaynak : PHA