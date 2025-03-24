Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu belirleme sürecinde Kahta’da gerçekleştirilen ön seçimler öncesinde, parti bayraklarının asılması sırasında yaşanan sorunlar tartışma yarattı. İddialara göre, 100. Yıl Parkı’nın yanında bulunan CHP Kahta İlçe Başkanlığı binasının önüne parti bayraklarının asılmak istenmesi sırasında, yetkililerle yaşanan iletişim sıkıntıları süreci zorlaştırdı.

İtfaiyeden Olumsuz Yanıt Alındı

CHP Kahta İlçe Başkanı Uğur Eren, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, itfaiye merdiveninin kullanılabilmesi için itfaiye müdürünü aradığını belirtti. Eren, “Partimizin bayraklarının asılması için itfaiye müdürünü aradım ve itfaiye merdiveninin kullanılmasını talep ettim. Ancak itfaiye müdürü, bu yetkinin kendisinde olmadığını ve belediye başkanıyla görüşülmesi gerektiğini ifade etti.” dedi.

“Telefonlara Cevap Verilmedi”

İlçe Başkanı Uğur Eren, itfaiye müdürü ile yaptığı görüşmenin ardından Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ı telefonla aradığını, ancak telefonlara yanıt alamadığını söyledi. Eren, “Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ı telefonla aradım ancak telefonlara cevap verilmedi. Bunun üzerine kendi imkanlarımızla ağaçlara çıkarak bayrakları astık.” ifadelerini kullandı.

Yerel Siyasette İletişim Sorunu Tartışılıyor

Yaşanan bu olay, yerel siyasette iletişim eksiklikleri ve çözüm arayışlarını gündeme taşıdı. CHP Kahta İlçe Başkanı Uğur Eren’in açıklamaları, yerel yönetimle parti arasında yaşanan koordinasyon sorunlarını da gözler önüne serdi. Konuya ilişkin Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

Kaynak : PHA