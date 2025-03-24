Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci kapsamında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılan seçimler, dün gerçekleştirildi.

1.700 Oy Kullanıldı

CHP Kahta İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen seçimlerde toplam 1.700 oy kullanıldı. Parti üyeleri ve üye olmayanların da Dayanışma Sandığı'nda oy kullandığı aday belirleme seçiminde Ekrem İmamoğlu tek aday olarak oylandı.

Seçimlere sadece parti üyeleri değil, aynı zamanda vatandaşların da ilgi gösterdiği bildirildi. İlçe Başkanlığı binasında uzun kuyrukların oluştuğu ve demokratik katılımın sağlandığı gözlemlendi.

Kaynak : PHA