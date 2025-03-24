Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Kahta Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla eski çarşıyı Kentsel Dönüşüm kapsamına alması, esnaf ve vatandaşlar arasında büyük tepkilere yol açtı. Kararın duyurulma şekli ve sürecin şeffaf yürütülmediği iddiaları, ilçede tartışmaları beraberinde getirdi.

Belediye Ziyaretinde Gergin Anlar Yaşandı

AK Parti Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan ve Hüseyin Özhan, AK Parti İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Dem-Bir Derneği Genel Başkanı ve eski Milletvekili Mehmet Metiner, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve birim amirlerinin katılımıyla caddeye yapılan ziyaret sırasında, Belediye Başkanı Hallaç'a yönelik vatandaşların sert tepkileri dikkat çekti.

“Neden Oldu Bittiye Getiriliyor?”

Vatandaşlar, kentsel dönüşüm kararından haberdar edilmediklerini ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda bilgi verilmediğini belirterek, Başkan Hallaç'a eleştirilerde bulundu. Özellikle iş yerleri ve evlerinin kentsel dönüşüme dahil edilmesi karşısında belirsizlik yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Neden bize bilgi verilmeden bu karar alınıyor? Neden oldu bittiye getiriliyor? Haklarımız ne olacak?” şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Başkan Hallaç: “Sizi Çağırdım, Konuştuk”

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, vatandaşların tepkilerine karşılık olarak, kendilerini çağırdığını ve konuyu görüştüklerini savundu. Ancak bu yanıt esnafları tatmin etmedi. Esnaflar, yalnızca 15-20 kişinin çağrıldığını, oysa 100’lerce esnafın bu süreçten haberdar edilmediğini belirterek, sürecin şeffaf olmadığı eleştirisini yöneltti.

Gerginliği Milletvekilleri Yatıştırdı

Belediye Başkanı ile bazı esnaflar arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşanırken, gerginliğin milletvekilleri tarafından yatıştırıldığı bildirildi.

Kahta’da eski çarşı bölgesindeki kentsel dönüşüm projesinin geleceği ve esnaf ile vatandaşların taleplerinin nasıl karşılanacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Kaynak : PHA