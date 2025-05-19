Kutlamalar, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından AKEDAŞ Kavşağı’ndan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kaymakam Muhammed Üsame Soysal başta olmak üzere ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Müdür Mustafa Çiçek: “Bu Ruh, Gençliğin Geleceğe Umutla Bakmasını Sağlıyor”

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde devam eden programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, 19 Mayıs’ın gençliğe emanet edilen bir uyanış günü olduğunu vurgulayarak, “Bu anlamlı gün, gençliğin vatan sevgisiyle, sorumluluk bilinciyle geleceğe umutla bakmasını sağlayan kutlu bir gündür” dedi.

Sahne Gösterileri ve Spor Performansları İlgiyle İzlendi

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sahnelendi. Etkinlik kapsamında judo, karate ve jimnastik gibi spor branşlarında yapılan gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Öğrenciler ayrıca günün anlam ve önemine dair şiirler okuyarak, bayram coşkusunu şarkılarla dile getirdi.

Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kahta’da gerçekleşen bu anlamlı kutlamalar, gençliğe verilen değerin ve milli birlik ruhunun bir kez daha güçlü bir şekilde hissedilmesini sağladı.

Kaynak : PHA