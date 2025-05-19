Ziyaret sırasında Gençlik Meclisi üyeleri Başkan Tutdere’ye çiçek takdim ederek, bu anlamlı günde bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Temsili olarak yapılan açıklamada gençler, “81 ildeki tüm gençleri temsilen huzurunuzdayız. Bu kutlu gün vesilesiyle bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyor, çiçeğimizi takdim etmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Tutdere: “Gençler, asla umutlarınızı yitirmeyin”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdurrahman Tutdere, gençlerle bir araya gelmenin kendisi için umut ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Başkan Tutdere, gençlere hitaben şunları söyledi:

“Memleketin geleceği sizlersiniz. Umutsuzluğa kapılmayın, yılgınlığa düşmeyin. Siz var oldukça bu topraklarda Cumhuriyet de, demokrasi de yaşamaya devam edecek. Bizler de sizler için hem ülkemizi hem Adıyaman’ımızı daha yaşanabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

“Cesur ve kararlı olun, daima ileriye bakın”

Başkan Tutdere, gençlere verdiği mesajda kararlılık ve azimle hareket etmenin önemine dikkat çekti:

“Şartlar ne kadar zor olursa olsun, çalışarak ve inanarak her hedefinize ulaşabilirsiniz. Gençlik döneminde herkesin aklında sorular olur: ‘Okulu bitirince ne olacak, iş bulabilecek miyim?’ Bunlar geçici endişelerdir. Önemli olan cesur olmak, kararlı olmak ve çok çalışmaktır. Geriye değil, daima ileriye bakın. Geleceğe yöneldiğinizde yolunuz daha aydınlık olacaktır.”

Ziyaretin sonunda Başkan Tutdere, Gençlik Meclisi üyelerine teşekkür ederek, “Bu anlamlı günde beni mutlu ettiniz. Sizi burada görmek büyük bir umut kaynağı. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak : PHA