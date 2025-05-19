6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’da ilk kez büyük çaplı bir açık hava konseri düzenlenmesi, gençler ve vatandaşlar arasında büyük heyecan yaratırken, etkinliğin hem bayram coşkusunu yaşatması hem de toplumsal dayanışma ve moralin yeniden tesisi açısından önemli bir sembol olması bekleniyor.

Tutdere: “Umudu ve dayanışmayı büyütmek için buluşuyoruz”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, 19 Mayıs konseriyle ilgili yaptığı açıklamada tüm vatandaşları birlik ve beraberlik içinde bayramı kutlamaya davet etti. Tutdere şu ifadeleri kullandı:

“19 Mayıs’ın coşkusunu hep birlikte yaşamak, umudu ve dayanışmayı büyütmek için Eğriçay Parkı’nda buluşuyoruz. Koç Grubu - Umutkent iş birliğiyle düzenleyeceğimiz Melek Mosso konserine tüm gençlerimizi, hemşehrilerimizi bekliyoruz.”

Gençlerden yoğun ilgi bekleniyor

Melek Mosso’nun sahne alacağı etkinlikte Adıyamanlı gençlerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor. 19 Mayıs haftası boyunca çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyen Adıyaman Belediyesi, konserin aynı zamanda kentin sosyal yaşamını canlandırma açısından da önemli bir adım olacağını vurguladı.

Eğriçay Parkı’nda gerçekleştirilecek konserin ücretsiz olacağı ve tüm halka açık düzenlendiği duyuruldu.

Kaynak : PHA