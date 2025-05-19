“Milletçe Büyük Bir Bilinçle Bir Aradayız”

Konuşmasına, “Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın 106. yıl dönümünde, milletçe bir kez daha büyük bir gurur ve bilinçle bir aradayız” sözleriyle başlayan Özçelebi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, Türk milletinin onurunu ve egemenliğini yeniden kazandığı büyük bir uyanış olduğunu ifade etti.

“19 Mayıs, Çağdaş Bir Devletin Temelidir”

“19 Mayıs; teslimiyetin reddi, inancın ve azmin yeniden ayağa kalktığı gündür” diyen Özçelebi, bu tarihin yalnızca bir kurtuluş hareketi değil, çağdaş ve bağımsız bir devletin temelinin atıldığı gün olduğunu vurguladı.

“Gençlik, Yarının Teminatıdır”

Özçelebi, Atatürk’ün 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etmesinin anlamlı olduğuna dikkat çekerek, “Gençlik; değişimin, ilerlemenin ve yarının teminatıdır. Aklın ve vicdanın rehberliğinde, ülkesine sahip çıkan, sorumluluk alan ve çağdaş değerlerle geleceği inşa eden nesiller demektir” dedi.

“Bu Mirası Yaşatmaya Kararlıyız”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin takipçisi olduklarını belirten Özçelebi, “Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesinden sapmadan bu mirası yaşatmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“Ne Mutlu Türküm Diyene!”

Özçelebi, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor; milletimizin ve özellikle de gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene!”

Kaynak : PHA