Kahta'da ‘Mescidi Aksa Platformu’ kuruldu

Çocuklara Mescidi Aksa bilincini ve sevgisini aşılamak için kurulan Mescidi Aksa Platformu, çocukların özellikle kardeşlik şuuru içinde hayatlarını sürdürülmesi hedefleniyor.

Ülke olarak milli ve manevi değerlere sahip çıkıldıkça her alanda ilerleme olacağını vurgulayan İHH Kahta Şubesi Başkanı Mehmet Güllü Orman, “Müslümanların ilk kıble yönü olan Mescid-i Aksa, kutsal ve mukaddes bilincidir. Tevhid bilincinin sembolü olan Kudüs, sadece toprak veya mabed bilinci değildir. Çünkü Kudüs bir mülkiyet davasından öte ilahi emanet davasıdır. Özgürlük ve ümmet bilinci olan Kudüs sevgisini çocuklarımıza aşılamak ve bu bilinci vermek için Mescidi Aksa Platformu’nu kurduk. Çocukların kardeşlik şuuru ile büyümesi, milli ve manevi değerimize sahip çıkmasını arzu ediyoruz. Çünkü özümüze sahip çıktıkça ilimde, irfanda kısacası her alanda başarılı oluruz” dedi.