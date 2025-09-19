Mustafa KAMIŞ - Kahta’da bulunan Haliliye Kız Kur’an Kursu ile ilgili basında çıkan haberler üzerine Kahta Semerkand Gönüllüleri yazılı bir açıklama yayımlayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

“2023’e Kadar Kursun İaşe ve İbate İhtiyaçlarını Karşıladık”

Açıklamada, 2023 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar kursun tüm öğrenci ihtiyaçlarının Semerkand Gönüllüleri tarafından karşılandığı belirtildi. Bu dönemde kursun hem gündüzlü hem de yatılı olarak mahalle, ilçe ve il genelindeki vatandaşlara açık olduğu ve Kur’an-ı Kerim ile dini eğitim hizmeti sunduğu ifade edildi.

“2024’ten İtibaren Yönetim Serhendi Vakfı’na Devredildi”

Semerkand Gönüllüleri, Abdülbaki el-Hüseynî’nin vefatının ardından 2024 yılında kursun idaresinin Serhendi Vakfı mensuplarına devredildiğini açıkladı. Bu süreçten itibaren kursun derneği ve yönetimiyle hiçbir bağlarının kalmadığını vurguladı.

“Temennimiz Eğitim Hizmetinin Aynı Gayretle Sürdürülmesidir”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseynî Hazretleri’nin vefatının ardından, 2024 yılında Kur’an Kursu’nun idaresi Serhendi Vakfı mensupları tarafından devralınmış ve Haliliye Kur’an Kursu’na uzun yıllar hizmet eden Semerkand Gönüllüleri bu süreçten itibaren görevlerinden ayrılmıştır. 2024 yılı itibarıyla kursun derneği ve yönetimiyle herhangi bir bağımız kalmamıştır. Temennimiz, söz konusu kursun geçmişte olduğu gibi başta mahalle sakinleri olmak üzere ilçe ve il genelindeki kız öğrencilerimize Kur’an-ı Kerim ve dini eğitim hizmetini aynı gayret ve samimiyetle sürdürmesidir.”

“Kamuoyunun Doğru Bilgilendirilmesi İçin Açıklama Yaptık”

Kahta Semerkand Gönüllüleri, kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaması için bu bilgilendirmeyi yaptıklarını belirterek açıklamasını “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına işbu açıklamayı saygıyla arz ederiz” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA