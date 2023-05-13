Kahta BİLSEM öğrencileri kurum gezileri kapsamında Kahta Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk olarak Kayhan Süt ve Süt Ürünleri ile Doğan Tekstili ziyaret ettiler. Kayhan Süt ve Süt Ürünleri Merkezi’nde süt ve süt ürünlerinin üretimden tüketimine kadar tüm süreçleri mühendisler tarafından öğrencilerimize anlatıldı.

Doğan Tekstil’de ise iplikten kumaş nasıl elde edilir sürecini gözlemlenerek, kurum personeli tarafından öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Kahta Belediyesi Su Arıtma Tesisleri de ziyaret edilerek su arıtma süreçleri kurum personeli tarafında öğrencilere anlatıldı.

Eğitimin sadece okulda yürütülecek bir süreç olmadığını, öğrencilerin üretim süreçlerini yerinde görmeleri ve izlemelerinin kalıcı öğrenme sağladığını ifade eden Kahta BİLSEM Müdürü Murat Aslan, yaptığı açıklamada; “Kurum olarak öğrencilerimizin eğitim sürecine aktif katılmalarını, gezi ve gözlem yoluyla gerçekçi bilgiye ulaşmalarını ve yaratıcı bir hayal gücüne sahip olmaları temel hedefimizdir. Bu doğrultuda katkılarında dolayı Kahta Belediyesi, Doğan Tekstil ve Kayhan Süt ve süt Ürünleri ve Kahta BİLSEM öğretmenlerine teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Kaynak : PHA