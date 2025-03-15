Ramazan Çarşısı’nda “Gönül Sohbetleri”

Ramazan Çarşısı’nda düzenlenen “Gönül Sohbetleri” programı, özel bir televizyon kanalında canlı yayınlandı. Etkinliğe, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, moderatör Gazeteci-Yazar Sami Özey katıldı. Programda, Ramazan ayının manevi atmosferi, birlik ve beraberlik ruhu üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

“Gönül Dinletileri” Programında Unutulmaz Anlar

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Gönül Dinletileri” programına, ilahi sanatçıları Ender Tekin ve Bilal Güler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, salonu dolduran vatandaşlara manevi bir atmosfer sundu. Sanatçıların seslendirdiği ilahiler, dinleyicilere Ramazan ayının huzurunu ve coşkusunu hissettirdi.

Kahta’da Birlik ve Beraberlik Dolu Bir Gece

Her iki etkinlikte de, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kahta’da manevi coşkuyu zirveye taşıyan etkinlikler, katılımcılara unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşattı.

Başkan Hallaç: “Ramazan, Birlik ve Beraberliğimizi Güçlendiriyor”

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, etkinliklerde yaptığı konuşmada, Ramazan ayının manevi ruhuna uygun etkinliklerin önemine değinerek şunları söyledi:

“Bu tür etkinliklerle halkımızın manevi dünyasına katkı sunmayı hedefliyoruz. ‘Gönül Sohbetleri’ ve ‘Gönül Dinletileri’ programlarımızla Ramazan’ın ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. Bu geceyi bizlere yaşatan sanatçılarımıza, Ramazan Çarşısı’nda düzenlediğimiz ‘Gönül Sohbetleri’ programına katılan önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe’ye, moderatör Gazeteci-Yazar Sami Özey’e, tüm ekip arkadaşlarımıza ve değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”

Etkinliklerin sonunda, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, sanatçılara ve önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye plaket takdim etti. Vatandaşlar, Kahta Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği anlamlı etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hallaç ve ekibine teşekkür etti.

Kahta Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sosyal ve kültürel etkinliklerle halkıyla buluşmaya devam edecek.

Kaynak : PHA