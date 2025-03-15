Merkeze getirilen köpekler, veteriner kontrolünden geçirilerek sağlık taramasına tabi tutuluyor, gerekli tedavileri yapılıyor ve kısırlaştırılıyor. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yalnızca son bir hafta içinde yaklaşık 100 sahipsiz köpeğin rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü açıkladı.

Başkan Hallaç, belediyenin hayvan bakım hizmetlerini güçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin kapasitesini artırdık. Ayrıca, mevcut hayvan ambulansımıza ek olarak bir acil müdahale aracımızın ihale süreci tamamlandı. Bu araç en kısa sürede envanterimize katılarak çalışmalarımıza destek verecek. Özellikle çocukların okula gidiş saatlerinde yaşanabilecek tedirginlikleri önlemek amacıyla iki ayrı ekibimiz sahada aktif olarak görev yapıyor. Başıboş köpeklerin halk sağlığı açısından zararlı hale gelmemesi için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Halkımızın huzuru ve güvenliği bizim önceliğimizdir.”

Kahta Belediyesi, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve toplum güvenliğinin sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye yetkilileri, rehabilitasyon süreçlerinin hayvanların sağlığını ve refahını gözeterek yürütüldüğünü vurgulayarak, vatandaşlardan bu süreçle ilgili destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PHA