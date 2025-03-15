Adıyaman’a bir dizi temaslarda bulunmak üzere gelen Büyükelçi Dumont ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından Fatih Kadın ve Gençlik Merkezi’ne giderek burada eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi. Kadın kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceleyen Dumont, projeler hakkında bilgi aldı.

AFD Destekli İçme Suyu Projesinde İnceleme

Büyükelçi Dumont ve beraberindeki heyet daha sonra, AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) desteğiyle yapımı devam eden 10.000 metreküplük içme suyu deposu inşaat alanında incelemelerde bulundu. Projenin ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan heyete, Başkan Tutdere de eşlik etti.

Başkan Tutdere, Fransa’nın Adıyaman’a verdiği destek için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bugün, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont’u Adıyaman’da ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Fransız dostlarımız, deprem sonrası Adıyaman’a önemli desteklerde bulundu. İçme suyu projemize verdikleri katkı da bunun en somut örneklerinden biri. Büyükelçi Dumont, bugün Adıyaman’a gelerek bizleri yerinde görmek ve dayanışmalarını bir kez daha göstermek istedi.”

Heyet, AFD destekli içme suyu projesi kapsamında yapımı devam eden su deposunun betonarme ve mekanik imalatlarının yüzde 90’ının tamamlandığını yerinde gördü. Başkan Tutdere, Büyükelçi Dumont, Büyükelçilik Müsteşarı Prevelakis ve Büyükelçilik Özel Kalem Müdürü’nden oluşan heyete ziyaret boyunca eşlik etti.

Büyükelçi Dumont’un ziyareti, Fransa ve Türkiye arasındaki iş birliğinin ve dayanışmanın somut bir örneği olarak değerlendirilirken, özellikle deprem sonrası Adıyaman’ın yeniden inşasında uluslararası desteğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak : PHA