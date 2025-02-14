Tarihi Doku Korunarak Modern Bir Dönüşüm Planlanıyor

Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Eski Çarşı’nın tarihi kimliğini koruyarak yenilenmesini sağlayacak dönüşüm projesinin, esnafın ve vatandaşların mağdur edilmeden yürütüleceğini belirtti. Kâhta’nın sosyal ve ekonomik hafızasının önemli bir parçası olan çarşının ruhuna zarar vermeden, modern şehircilik anlayışıyla yenilenmesi amaçlanıyor.

Başkan Hallaç, projeyle ilgili yaptığı açıklamada,

"Eski Çarşı, Kâhta’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, ilçemizin sosyal yaşamının da kalbidir. Bu dönüşüm sadece fiziki bir yenilenme değil, çarşının ruhunu koruyarak modernleşme fırsatıdır. Hemşehrilerimizin ve esnafımızın desteğiyle bu süreci en sağlıklı şekilde yürüteceğiz” dedi.

Meclis Üyeleri Projeye Destek Verdi

Toplantıya katılan belediye meclis üyeleri, projenin ilçeye sağlayacağı katkıları değerlendirerek görüş ve önerilerini sundu. Özellikle esnafın ve bölge halkının sürece dahil edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Proje kapsamında;

✔ Esnafın iş kaybı yaşamaması için geçici çözümler geliştirilecek,

✔ Tarihi doku korunarak, modern ticaret alanları oluşturulacak,

✔ Altyapı ve çevre düzenlemesiyle bölge daha yaşanabilir hale getirilecek.

Vatandaşların Görüşleri Alınacak

Kâhta Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecini şeffaf bir şekilde yürütmeye devam edeceğini duyurdu. Vatandaşların ve esnafın görüş ve önerileri alınarak, dönüşüm planlarının en sağlıklı şekilde tamamlanması sağlanacak.

Belediye yetkilileri, dönüşümle ilgili bilgilendirme toplantıları düzenleyerek sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesini sağlayacaklarını açıkladı. Belediye, Eski Çarşı’nın geleceği hakkında tüm Kâhta halkını sürece dahil olmaya davet etti.

Kâhta Belediyesi, Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin her aşamasında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.

Kaynak : PHA