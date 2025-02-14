Engelliler İçin Yeni Destek Merkezi Geliyor

Görüşmede, Kâhta’da bir Protez ve Ortez Koordinasyon Merkezi kurulması gündeme geldi. Proje, Gaziantep Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilecek. Bu merkez sayesinde, engelli bireylerin protez ve ortez ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı M. Can Hallaç, projeye ilişkin yaptığı açıklamada,

“Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara daha konforlu ve erişilebilir bir hayat sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Engelsiz bir Kâhta için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İş Birliği

Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülecek çalışmalar planlandı. Yapılacak iş birliği kapsamında, ihtiyaç sahibi bireylerin protez ve ortez teminine erişimini kolaylaştırmak için çeşitli destek mekanizmalarının oluşturulması üzerinde duruldu.

Belediye yetkilileri, önümüzdeki süreçte ilgili kurumlarla ortak projeler geliştirerek, Kâhta’daki engelli bireylerin desteklenmesine yönelik yeni adımlar atacaklarını belirtti.

Bu proje, Kâhta’da engelli bireylerin sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayarak, onların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Kaynak : PHA