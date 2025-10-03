Şeriban ÖZÇAKMAK - Kahta Belediyesi, toplum sağlığına yönelik örnek bir çalışmaya daha imza attı. Diyabet hastalığına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve özellikle çocuk hastaların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen 'Diyabet Farkındalık Semineri' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Uzmanlardan Diyabet Bilgilendirmesi

Seminerde, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Nurdan Yıldırım Acar ve Anadolu Diyabet Derneği Başkanı Şeyma Yıldız, diyabetin sebepleri, çeşitleri, korunma yöntemleri ve hastalıkla mücadele konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler sundu. Dr. Acar, diyabetin kontrol altına alınmasında düzenli beslenme, egzersiz ve doğru tedavi yöntemlerinin önemine dikkat çekerken, Şeyma Yıldız da diyabet hastalarının günlük yaşamlarını kolaylaştıracak uygulamalara vurgu yaptı.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Programa, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Çapan Gonca, AK Parti İlçe başkanı Gaffar Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Hallaç: 'Sağlığımız Her Şeyden Önce Geliyor'

Seminerde konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediyenin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinde değil, sağlık alanında da vatandaşların yanında olduğunu belirterek, 'Diyabet, günümüzde hızla artan önemli bir sağlık sorunu. Bugün değerli hocalarımızın katılımıyla düzenlediğimiz bu seminerle hemşehrilerimize doğru bilgileri aktarmayı, farkındalık oluşturmayı amaçladık. Halkımızın bilinçlenmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi bizim için büyük önem taşıyor. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz' ded.

Diyabet Kitleri Çocuklara Umut Oldu

Seminerin en anlamlı kısmı ise Kahta Belediyesi tarafından diyabetli çocuklara dağıtılan yeni nesil son teknoloji diyabet kitleri oldu. Toplam 50 aileye ulaştırılan setlerde, insülin çantaları, havalı kan alma sistemleri, özel üretilmiş cilt kremleri, koma riskini önleyici tablet şekerler ve yurt dışından getirilen ileri teknoloji ürünler yer aldı.

İnsülin çantaları yalnızca 15-20 dakika suya bırakıldığında 2-3 gün boyunca ilaçları buz veya soğuk zincir olmadan muhafaza edebiliyor. Havalı kan alma sistemi, çocukların uyurken dahi acı hissetmeden ölçüm yapabilmesine imkan sağlıyor. Sürekli ölçümlerde oluşan cilt tahrişlerini önleyen özel kremler ve koma riskini azaltan acil şeker tabletleri ailelere teslim edildi.

Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, programın önemine dikkat çekerek, 'Böylesine anlamlı bir organizasyonu düzenleyen Kahta Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi kutluyorum. Halkımızın sağlığına yönelik bu tür çalışmaların devamını diliyorum.' dedi.

Toplum Sağlığı İçin Örnek Çalışma

Program, konuşmacılara plaket takdimi ve bilgilendirici materyallerin dağıtılmasıyla sona erdi. Katılımcılar, Kahta Belediyesi'nin toplum sağlığına yönelik bu örnek çalışmasının hem farkındalık oluşturduğunu hem de çocuklara umut olduğunu ifade etti.

Kaynak : PERRE