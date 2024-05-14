Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta'da devam eden yol çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Hallaç'ın yaptığı açıklama şöyle:

“İlçemizde ciddi yol sıkıntılarımız var. Ekiplerimiz planlı bir şekilde ilçe merkezinde bozulan yolların onarım ve yamalarını yaparak asfalt ve taş yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde kontrol ederek ilgili birim amirlerimizden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. İnşallah en kısa zamanda ilçemizde ulaşımın verimliliğini aksatan yerlerin iyileştirme ve onarım çalışmalarını hızlı bir şekilde bitireceğiz.’’

Kaynak : PHA