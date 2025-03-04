Açılış törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Hallaç: “Ramazan Çarşısı, Dayanışmanın ve Paylaşmanın Merkezi Olacak”

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaptığı konuşmada, Ramazan Çarşısı’nın yalnızca bir alışveriş alanı değil, toplumsal birlikteliği pekiştiren, dayanışmayı güçlendiren bir buluşma noktası olacağını vurguladı.

"Bu çarşı, sadece alışveriş yapılan bir yer değil, Ramazan ayının ruhunu hep birlikte yaşamak için bir fırsat sunuyor. Burada esnafımız kazanç sağlayacak, vatandaşlarımız uygun fiyatlarla alışveriş yapabilecek ve kültürel etkinliklerle manevi atmosferi derinden hissedecek. Ramazan’ın bereketini, paylaşma ve yardımlaşma ruhunu hep birlikte yaşayacağız," dedi.

Ramazan Çarşısı’nda Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler

Ramazan Çarşısı, yalnızca ticaretin değil, geleneksel Ramazan kültürünün de yaşatılacağı bir merkez olacak. Kahta Belediyesi tarafından çarşıda düzenlenecek etkinlikler arasında:

Yöresel ürünler ve el emeği hediyeliklerin satışı,

Geleneksel sanatlar sergileri,

Karagöz-Hacivat gösterileri,

Ramazan sohbetleri ve manevi konferanslar,

Çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler,

Müzik dinletileri ve ilahi programları yer alacak.

Bu etkinliklerle, Kahta halkı Ramazan’ın ruhunu geçmişten günümüze uzanan geleneklerle iç içe yaşayacak.

Kahta Belediyesi’nden Ramazan Boyunca Sosyal Destek Programları

Kahta Belediyesi, Ramazan ayında sosyal yardımları artırarak ihtiyaç sahiplerine yönelik kapsamlı bir destek programı hazırladı. Bu kapsamda:

Her hafta bir mahallede, günlük 2.000 kişilik iftar yemeği verilecek.

300 yaşlı ve iftar yemeği hazırlamakta zorluk çeken aileye sıcak yemek hizmeti sunulacak.

İhtiyaç sahibi ailelere 3 bin TL’lik alışveriş kartı desteği sağlanacak.

Çölyak hastaları için glütensiz gıda paketleri dağıtılacak.

Kahta Mıçı Kültür Merkezi’nde her Cuma manevi konferanslar ve ilahi dinletileri düzenlenecek.

Başkan Hallaç, Ramazan süresince hayırseverleri ve ihtiyaç sahiplerini buluşturarak toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: “Ramazan, Birlik ve Kardeşlik Ayıdır”

Açılış töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik anlamına geldiğini vurguladı.

"Ramazan ayı, yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Bu çarşı, esnafımızın kazanmasına, halkımızın uygun fiyatlarla alışveriş yapmasına, ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesine olanak sağlayacak. Kardeşlik hukukunu esas alarak hemşerilerimize en iyi hizmeti vermek için gayret gösteriyoruz," dedi.

Aydın, Ramazan’ın rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rabbim, hepimize Ramazan ayını doya doya, hayır ve bereket içinde geçirmeyi nasip etsin. Bu ayı, dualarla, oruçlarla ve yardımlaşmayla geçirmek en büyük kazancımızdır."

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve ekibini Ramazan Çarşısı’nı açtıkları için tebrik eden Aydın, vatandaşların bu çarşıda Ramazan’ın manevi atmosferini doyasıya yaşayacaklarını söyledi.

Ramazan Çarşısı Kahta Halkını Buluşturacak

Kahta Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ramazan Çarşısı, hem ticari hem de kültürel bir merkez olarak Ramazan ayı boyunca halka hizmet verecek. Belediyenin sağladığı destek programları, sosyal yardımlar ve kültürel etkinliklerle Kahta halkı dayanışma ve paylaşma ruhunu en üst seviyede hissedecek.

Belediye yetkilileri, Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir atmosfer oluşturmak ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA