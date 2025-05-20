Milletvekili Mustafa Alkayış: “Adaletin yerinde tecellisi, güçlü toplumun temelidir”

Adaletin yerinde, zamanında ve hızlı bir şekilde tecellisinin huzurlu toplumun ve güçlü devlet yapısının temeli olduğunu belirten Alkayış, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlayışla uzun süredir takipçisi olduğumuz önemli bir talep daha karşılık bulmuştur. Kahta Adliyemize 1. Ağır Ceza Mahkemesi kurulması yönünde gerekli karar alınmış ve bu yönde adım atılmıştır. Bu gelişme, yalnızca bir mahkeme kuruluşu değil; Kahta’nın artan nüfusuna, büyüyen sosyo-ekonomik yapısına ve gelişen adli ihtiyaçlarına verilen anlamlı bir cevaptır.”

Ağır ceza mahkemesinin Kahta’da faaliyete geçmesinin, yalnızca yerel değil bölgesel adalet sistemine de katkı sağlayacağını ifade eden Alkayış, bu gelişmenin çevre ilçelerdeki yargı yükünü dengeleyeceğini belirtti.

“Adalet yerinde dağıtılmalıdır”

AK Parti olarak yargının sadece merkezlerde değil, yerelde de etkili bir şekilde işlemesini savunduklarını vurgulayan Alkayış, bu doğrultuda sürdürülen çalışmalara dikkat çekti:

“Yargı teşkilatımızın fiziki, beşeri ve yapısal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Adaletin merkezde değil, yerinde dağıtılması gerektiğine inanıyoruz.”

Sürece katkı sunanlara teşekkür

Açıklamasında, sürecin hayata geçmesinde emeği bulunan isimlere teşekkür eden Milletvekili Alkayış, Adıyaman milletvekillerinden Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan’ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da katkılarına vurgu yaptı:

“Bu önemli kazanımın Adıyaman’ımıza kazandırılmasında başından beri süreci titizlikle takip eden ve yoğun girişimlerde bulunan Adıyaman Milletvekilimiz Sn. Resul Kurt’a, Sn. İshak Şan ve Sn. Hüseyin Özhan’a gönülden teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, milletimizin sesine her daim kulak veren, Kahta’mızın ve bölgemizin bu mühim talebine karşı gerekli iradeyi ortaya koyarak katkı sunan Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a da şükranlarımı sunuyorum.”

Açıklamasının sonunda yeni mahkemenin Kahta başta olmak üzere tüm bölgeye hayırlı olmasını dileyen Alkayış, adaletin daha hızlı, erişilebilir ve güçlü işlemesi adına atılan bu adımı kamuoyuyla memnuniyetle paylaştıklarını belirtti.

Kaynak : PHA