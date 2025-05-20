Tarihi ve arkeolojik mirasın gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Varol, Perre Antik Kenti Nekropol alanındaki kazıların, Adıyaman ve Türkiye turizmine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

“Kazıların sürdürülebilirliği için kazı evi oluşturuldu”

Kazı çalışmalarının açılışında konuşan Vali Dr. Osman Varol, Perre’nin henüz çok küçük bir kısmının ortaya çıkarılabildiğini belirterek, istikrarlı kazıların ancak sağlam bir altyapıyla sürdürülebileceğini ifade etti. Bu amaçla kazı ekibi için yeni bir kazı evi inşa edildiğini belirten Varol, şunları söyledi:

“Buranın adım adım gün yüzüne çıkarılabilmesi için istikrarlı bir şekilde kazı faaliyetinin sürdürülmesi gerekiyor. Nitelikli bir kazı evi olmadan sürdürülebilir kazı çalışması yapmanız mümkün değil. Bu bilinçle, afet sonrası dönemin imkânlarından da istifade ederek büyük bir kamu harcaması yapmadan kazı evimizi tamamladık. Fiziksel durumu tamamlandı, iç tefrişatı da kısa sürede tamamlanacak.”

Vali Varol, kazı evinin gelecekte yıllarca sürecek arkeolojik çalışmalara büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, kazı çalışmalarına katılacak akademisyenlere ve arkeoloji bölümü öğrencilerine başarılar diledi.

Perre Canlandırma Projesi hayata geçirildi

Kazı sezonunun açılışına denk gelen bir diğer önemli gelişme de “Perre Canlandırma Projesi”nin hayata geçirilmesi oldu. Proje kapsamında, antik kentteki yaşam hologram, tabela ve canlandırmalarla ziyaretçilere aktarılmaya başlandı.

Vali Varol, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Perre Canlandırma Projesi ile dönemin yaşantısı, kaya mezarlarının içindeki yaşam biçimi, üzüm sıkma mekanizmaları, taş kesme teknikleri gibi birçok unsur, ziyaretçilere hem fiziksel hem de dijital öğelerle sunuluyor. Hologramlar, vinç mekanizmaları ve canlandırmalarla ziyaretçiler, antik döneme bir yolculuk yapma imkânı bulacak.”

Projede, Adıyaman İl Özel İdaresi’nin ana bütçesi ve GAP İdaresi’nin küçük katkısıyla önemli bir kültürel yatırım gerçekleştirildiğini aktaran Varol, projede emeği geçen siyasetçilere, yüklenici firmalara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Mozaikli villa ve bazilika yolu da düzenleniyor

Perre’deki kazı ve canlandırma çalışmalarına ek olarak, mozaikli villa ve bazilika alanına ulaşımı kolaylaştırmak için yol düzenlemesi yapılacağının müjdesini de veren Vali Varol, “Yakın zamanda parke taşla kaplanacak yol sayesinde o bölgelere ziyaretler kolaylaşacak” dedi.

“Adıyaman’ı keşfetmeye davet ediyoruz”

Perre’de yapılan çalışmaların Müzeler Haftası’na denk gelmesiyle anlamının daha da arttığını belirten Vali Varol, kente yerli ve yabancı turistleri davet ederek şu çağrıda bulundu:

“Adıyaman’ımız Nemrut’la, Kommagene Medeniyeti’yle tanınıyor. Ama Cendere Köprüsü, Kızılin, mozaikli villa gibi birçok değerimiz daha var. Büyük bir afet yaşadık, yaralarımızı sarıyoruz. Ziyaretçilerimizin buraya ilgisi hem ekonomik hem de manevi olarak bize katkı sunacaktır. Tüm turizm gönüllülerini Adıyaman’ı keşfetmeye davet ediyoruz.”

Kazı sezonunun açılış törenine İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, akademisyenler, arkeoloji bölümü öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak : PHA