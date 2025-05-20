“Bu bir teslimiyet sürecidir”

Usta, iktidarın izlediği politikanın devletin egemenliğini zedeleyecek nitelikte olduğunu belirterek, “Yeni çözüm süreci denilerek bölücü terör örgütü PKK ile yeniden masaya oturulması Türk devletini tehlikeye atmaktan, Türk milletinin onurunu, geçmişini ve geleceğini hiçe saymaktan başka bir şey değildir. Biz bu süreci bir teslimiyet süreci olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kirli pazarlıklar terörü meşrulaştırıyor”

Milletin bekasının ve ülkenin üniter yapısının tehdit altında olduğunu vurgulayan Usta, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin amacının terörü sona erdirmek değil, aksine meşrulaştırmak ve Suriye’nin kuzeyinde bir “terör devleti” kurulmasına zemin hazırlamak olduğunu söyledi.

“PKK’nın amaç ve hedeflerine hizmet etmek üzere hayata geçirilmeye çalışılan bir anayasaya asla izin vermeyeceğiz” diyen Usta, TBMM kürsüsünden şu uyarılarda bulundu:

“Türkiye’nin Türksüzleştirilmesine, vatanın pazarlık konusu yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu vatanın tapusu Lozan’dır, Sevr’i yırtıp atan iradedir. Lozan’a dil uzatmak, Türk milletinin egemenliğini tartışmaya açmaktır.”

“Millet günü geldiğinde hesabı soracaktır”

Konuşmasında özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra iktidarın meşruiyet kaybı yaşadığına da dikkat çeken Usta, “Bugün halk iradesini çiğneyerek yürütülen bu süreç, güvenlik sorunu olmanın ötesinde bir beka sorunudur. Türk milletinin ikbaliyle oynayanlar, günü geldiğinde bu milletin vicdanında mahkûm olacaktır” diye konuştu.

“Anayasa pazarlığı değil, milli mutabakat gerekir”

Usta, yeni anayasa tartışmalarına da sert çıkarak, “Anayasa pazarlıkla değil, milletin ortak iradesiyle yapılır. PKK’nın taleplerini içeren bir anayasa önerisini milletin önüne getirmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısını parçalamak anlamına gelir. Bu girişime karşı durmak, hepimizin asli görevidir” ifadelerini kullandı.

“Hepimiz birer Mustafa Kemal’iz”

Erhan Usta konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

“Bu millet, geçmişte işgale nasıl direndiyse, bugün de bölünmeye karşı aynı iradeyi gösterecektir. Millet tehlike altındaysa, bekamız tehdit altındaysa hiçbirimiz çaresiz değiliz. Hepimiz birer Mustafa Kemal Atatürk’üz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni böldürmeyeceğiz!”

Kaynak : PHA