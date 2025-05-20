Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, şehrin dört bir yanındaki parklar, bahçeler, mezarlıklar ve dere yataklarında düzenli olarak ULV (ultra düşük hacimli) ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca çöp alanları ve hayvan barınaklarında da karasinekle mücadele çalışmaları yürütülüyor. Sulak alanlarda ise sineklerin üreme kaynaklarını ortadan kaldırmak amacıyla larvasit uygulamaları yapılıyor.

Belediye: “Halkımızla el ele vererek sineksiz bir yaz geçirebiliriz”

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yalnızca ilaçlama çalışmalarının değil, vatandaşların bireysel katkılarının da büyük önem taşıdığı vurgulandı. Özellikle ev ve çevre temizliğine dikkat çekilerek şu uyarılarda bulunuldu:

Saksı altlarında, kovada veya teneke kutularda su biriktirmeyin.

Bahçe ve balkonlardaki açık su kaplarını boşaltın.

Çöpleri poşetleyerek ve kapalı kutularda saklayın.

Durgun su birikintilerini düzenli olarak temizleyin.

Pencerelere sineklik takın ve geceleri camlar açık bırakılmasın.

Yetkililer, bu önlemlerin sivrisineklerin çoğalmasını engellemede büyük rol oynadığını belirterek, vatandaşlara afişler, broşürler ve sosyal medya bilgilendirmeleriyle çağrıda bulunduklarını ifade etti.

İlaçlama Yaz Boyunca Sürecek

Adıyaman Belediyesi’nin uçkunla mücadele ekipleri yaz boyunca düzenli aralıklarla tüm mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam edecek. Belediye, bu çalışmalarda çevre ve insan sağlığına zararsız, onaylı ilaçların kullanıldığını da belirtti.

Adıyaman halkının yaz aylarını daha sağlıklı ve huzurlu geçirmesi amacıyla başlatılan bu kampanyaya vatandaşların da destek vermesi isteniyor. Belediye yetkilileri, “Uçkunla mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur” diyerek, toplumsal farkındalık ve iş birliğinin altını çizdi.

Kaynak : PHA