27 UM 909 plakalı dorse ve 42 CBZ 75 plakalı çekici ile seyir halinde olan beton mikseri, Gaziantep istikametine gitmek üzere kavşaktan dönüş yaparken sürücü Metin Kızılyel'in direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA