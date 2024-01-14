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Operasyonlara, 37 tim olmak üzere, 518 jandarma personelinin katıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde sürdüğünü bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, devam eden operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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