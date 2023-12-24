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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bu kapsamda Kahramanlar-35 operasyonlarında 10 ilde 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Gümüşhane, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman olmak üzere toplam 10 ilde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve güvenlik korucularından oluşan 139 tim ve 1812 Jandarma personelinin katılımı, J-Siha Atak helikopterlerinin desteği ile mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar-35 operasyonlarında 58 barınma alanı imha edildi, çok sayıda anti-tank, roketatar ve lav silahı ile obüs mühimmatı ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1738790450037715287

Operasyona ilişkin detayları da paylaşan Bakan Yerlikaya, Kahramanlar-35'e katılan jandarma ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.