Tavana astığı ip ile annesine fotoğraf atan genç intihar edeceğini annesine iletti, anne tarafından yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay, 2481 numaralı sokakta bulunan 3 katlı binanın 1. katında yaşandı. E.A, odasında tavana bağladığı ip ile hayatına son vermek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri intihar girişiminde bulunan E.A'yı son anda kurtardı. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : PHA