Ticaret Bakanlığı, son dönemde birçok kafe ve restoranda uygulanan masa ve servis ücretleriyle ilgili şikayetler üzerine fiyat tarifesi yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, işletmeler yalnızca tüketicilerin sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin ücretini talep edebilecek.

Bakanlık kaynakları, özellikle bazı işletmelerin kişi başı servis veya masa ücreti adı altında ek ödeme talep etmeye başlaması sonrası konunun yeniden ele alındığını açıkladı. Yeni yönetmelik taslağı ile zorunlu servis ve masa ücretleri kaldırılırken, bahşiş gibi ödemeler ise gönüllülük esasına dayalı yapılacak.

Yönetmelik değişikliği ayrıca tüketicilerin bilgilendirilmesini ve ekonomik çıkarlarının korunmasını hedefliyor. Lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler, ürün menülerinde servis veya masa ücreti gibi ek ücretlere yer veremeyecek. Böylece müşteriler, yalnızca tükettiği ürünlerin ücretini ödeyecek ve işletmeler arası fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf yapabilecek.

