Anahtar Parti Adıyaman Emircan Ahmet Alsan, Adıyaman'ın il oluşunun 71. yılı dolayısyla bir mesaj yayımladı. Başkan Alsan, 71 yıl geçmesine rağmen Adıyaman'ın kalkınma liginde hala alt sıralarda yer aldığını savunarak, 'Adıyaman bedeller ödemiş, fedakarlık yapmış, buna rağmen hak ettiği yatırımı, planlı sanayileşmeyi ve sürdürülebilir ekonomik modeli görememiştir' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'daki ekonomik tabloya işaret eden Başkan Alsan, küçük esnaf ve çiftçilerin ağır maliyetler altında ezildiğini belirtti. Başkan Alsan, 'Esnaf siftah yapmadan kepenk kapatıyor, çiftçi maliyetine dahi ürününü satamıyor. Mazot, gübre, elektrik pahalı... Üreten değil, borçlanan bir şehir hâline geldik. Bu tablo, yanlış ekonomi politikalarının yereldeki yansımasıdır' dedi. Gençlerin ekonomik sebeplerle göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Başkan Alsan, Adıyaman'ın nitelikli insan kaybı yaşadığını ifade etti.

Sanayi sektörüne de değinen Başkan Alsan, Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki projelerin büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığını ileri sürdü. İl Başkanı, 'OSB'ler var deniliyor ama bacası tüten fabrika sayısı yetersiz. Yatırımcı altyapı eksiklikleri ve bürokrasiyle karşılaşıyor, teşvikler yetersiz kalıyor. Sanayi gelişmeyince istihdam da artmıyor' diye konuştu.

İşsizlik sorununa dikkat çeken Başkan Alsan, gençlerin iş bulamadığını ve göç ettiğini belirterek, 'Üniversite mezunları iş arıyor ama kapılar yüzlerine kapanıyor. Meslek lisesi mezunları ustalık beklerken işsiz kalıyor. Gençlerimiz başka şehirlere göç ediyor, şehir yaşlanıyor' dedi. Başkan Alsan, işsizliğin sosyal problemlere de yol açtığının altını çizdi.

Adıyamanspor'a da değinen Başkan Alsan, kulübün uzun süredir ilgisizlik ve yönetim krizleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. 'Adıyamanspor bu şehrin hafızası ve vicdanıdır. Ancak yıllardır sahipsiz bırakılmıştır. Kulübün durumu sadece spor sorunu değil, bir vefa meselesidir' ifadelerine yer verdi.

Başkan Alsan, 71. yılın Adıyaman için bir muhasebe günü olması gerektiğini vurgulayarak, 'Bu şehrin kaderi ihmalle yazılmak zorunda değildir. Adıyaman çalışkandır, üretkendir. Ancak bugüne kadar planlı kalkınma modeli ortaya konamadı' dedi.

Anahtar Parti'nin çözüm odaklı yaklaşımını anlatan Başkan Alsan, 'Suskunluğu değil çözümü, mazereti değil icraatı savunuyoruz. Üreten bir ekonomi, güçlü sanayi, düşük işsizlik ve ayağa kalkmış bir Adıyamanspor için geliyoruz. 71 yıl bekleyen Adıyaman artık beklemek değil, büyümek istiyor' dedi.

Alsan açıklamasını, 'Adıyaman'ın kaderi değişecek. Bu değişimin anahtarı milletin elindedir' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE