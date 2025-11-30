Adıyaman'da '1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında Millet Bahçesi'nde yürüyüş ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Yeşilay Adıyaman Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, 'Herkesin sağlıklı bir nefes alma hakkı var' sloganıyla vatandaşlara önemli mesajlar verdi. Etkinlikte yer alan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 'Tüm vatandaşlarımızı tütün bağımlılığı ve tüm bağımlılıklardan uzaklaşarak akciğer kanseri ile savaşmaya davet ediyoruz' dedi.

Yaşanabilir bir çevre için farklı etkinlikler düzenlediklerinin altını çizen Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 'Bugün Yeşilay Spor Kulübü ve Yeşilay Derneğimizin düzenlemiş olduğu Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yapılan etkinliklere katılmak üzere bir araya geldik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu yıl ilk dersimizi 'Yeşil Vatan' olarak belirledik. Ve 'Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare' projesiyle de yıl boyunca yaşanabilir bir çevreyi, gelecek nesillere bırakabilmek için çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. İnşallah, bu etkinlikler sayesinde, aldığımız nefesin temizlenmesi, doğanın güzelleşmesi için birçok etkinlikler yapılacak ve yetişen nesillerimiz bu bilinçle yetişecek' ifadelerine yer verdi.

'Yetişen Nesillerin Bağımlılıklardan Uzaklaşması İçin Çaba Gösteriyoruz'

Yeşilay Kulüplerinin okullarda kurulmasıyla öğrencilerin sağlıklı bir yaşam konusunda bilinçlendirildiğini vurgulayan İl Müdürü Tosun, 'Yeşilay Kulüplerini okullarımızda kurarak, sağlıklı bir yaşam sürülebilmesi için çaba gösteriyoruz. Bu noktada Yeşilay Derneğimizle yakın ilişkilerde bulunuyoruz. Öğrencilerimizle birlikte yapılan çalışmalarla yetişen nesillerin bütün bağımlılıklardan uzak bir şekilde yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı tütün bağımlılığı ve tüm bağımlılıklardan uzaklaşarak akciğer kanseri ile savaşmaya davet ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki, akciğer kanserinin tütün kullanan bireylerde çok daha fazla görülme riski var. Bütün bağımlılıklarla mücadele etmeyi bir bilinç haline getiren toplumlarda inşallah daha sağlıklı yaşam seçerek, sağlıklı bir geleceği oluşturacağız. Bu etkinlikte emeği geçen Yeşilay Spor Kulübümüzün ve Yeşilay Derneğimizin tüm yöneticilerini kutluyor, birçok etkinliği birlikte devam ettirmeyi temenni ediyoruz' dedi.

Etkinliğe, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Bahaddin Tunç, Adıyaman Yeşilay Spor Kulübü Başkanı İbrahim Biricik, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, TPIC Adıyaman Bölge Koordinatörü Talha Gedik, Yeşilay Adıyaman Şubesi üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak : PERRE