Adıyaman'da '1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında Millet Bahçesi Yürüyüşü ve Çevre Temizliği etkinliği düzenlendi. Yeşilay Adıyaman Şubesi ve Yeşilay Adıyaman Spor Kulübü işbirliğiyle 'Herkesin sağlıklı bir nefes alma hakkı var' sloganıyla düzenlenen farkındalık etkinliğine yoğun ilgi gösterildi.

Farkındalık etkinliğine, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Bahaddin Tunç, Adıyaman Yeşilay Spor Kulübü Başkanı İbrahim Biricik, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, TPIC Adıyaman Bölge Koordinatörü Talha Gedik, Yeşilay Adıyaman Şubesi üyeleri ve öğrenciler katıldı.

'Yeşilay Cemiyeti'ne Katkıda Bulunmak Amacıyla Spor Faaliyetleri Yapmaktayız'

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Adıyaman Yeşilay Spor Kulübü Başkanı İbrahim Biricik, Yeşilay Spor Kulübü faaliyetlerini ve hedeflerini paylaşarak, '2022 yılında kurulan spor şubeleriyle beraber hizmete başladı. İlimizde de 2022 yılından bu yana spor kulübümüz faaliyet göstermekte. Bugün burada yapmamız gereken faaliyetleri tek tek sıralamak gerekirse, ilk olarak Yeşilay Spor Kulübünün faaliyetleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Yeşilay Spor Kulübü ferdi branşlarda hizmet vermekte. Özellikle, toplumdaki bağımlılıkla mücadelede Yeşilay Cemiyeti'ne katkıda bulunmak amacıyla spor faaliyetleri yapmaktayız. Buradaki amacımız; bağımlılıkla mücadele etmek, sonrasında rekreasyon faaliyetlerinde bulunmak. 7'den 70'e herkesin spor faaliyetlerine katılımlarıyla ilgili elimizden gelen her şeyi yapmakla mükellefiz. Yönetim Kurulumuz adına bugün burada bulunmaktayım. Sayın Valimize, Kurum Müdürlerimize tekrar teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

'Toplum Olarak, Akciğer Kanserini Görmezden Gelmek Ciddi Bir Eksiklik Olur'

Akciğer kanserinin en çok can kaybına yol açan kanser türlerinden biri olduğunu vurgulayan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, 'Bugün burada Adıyaman Yeşilay Spor Kulübü'nün ve Adıyaman Yeşilay Cemiyeti'nin davetlisi olarak Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı programı kapsamında bir araya geldik. Tabi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akciğer kanseri en çok can kaybının olduğu kanser türü. Toplum olarak, bunu görmezden gelmek çok ciddi bir eksiklik olur. Bugün burada, sigara, çevre kirliliği, hava kirliği gibi kanser risk faktörlerine farkındalık oluşturmak amacıyla arkadaşlarımızla bir araya geldik' dedi.

TPIC Adıyaman Bölge Koordinatörü Talha Gedik ise, '30 Kasım Akciğer Kanseri farkındalık gününde, Adıyaman Yeşilay Cemiyetimizin ve Yeşilay Spor Kulübümüzün etkinliklerinde biz de onlarla birlikteyiz' ifadelerine yer verdi.

